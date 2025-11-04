Ни нормальной дороги, ни магазина: Быстрыкин взял на контроль проблему башкирской деревни

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о нарушении прав жителей Башкирии на качественную дорожную инфраструктуру. Основанием стало обращение граждан через приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
По данным информационного центра СКР, единственная автодорога в деревне Коминтерн (Давлекановский район) уже долгое время находится в непригодном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, на многих участках образовалась колея, а во время осадков грунтовое полотно размывается. Это затрудняет проезд транспорта, включая машины скорой помощи. Дополнительной проблемой стало отсутствие в населенном пункте продовольственного магазина.
Многочисленные обращения жителей в различные инстанции не принесли результатов, а каких-либо мер по организации ремонта не предпринималось. СК завел уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
