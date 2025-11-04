Ни нормальной дороги, ни магазина: Быстрыкин взял на контроль проблему башкирской деревни

По данным информационного центра СКР, единственная автодорога в деревне Коминтерн (Давлекановский район) уже долгое время находится в непригодном состоянии: отсутствует асфальтовое покрытие, на многих участках образовалась колея, а во время осадков грунтовое полотно размывается. Это затрудняет проезд транспорта, включая машины скорой помощи. Дополнительной проблемой стало отсутствие в населенном пункте продовольственного магазина.