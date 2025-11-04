В селе Нившера в Коми появилось новое благоустроенное пространство

Площадку для отдыха благоустроили в селе Нившера в Республике Коми рядом с домом № 276 у центральной остановки. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Территория получила новый облик. Старые тротуары заменили на современную плитку, что сделало передвижение граждан более удобным и безопасным. Декоративное ограждение и изящные арки придали пространству эстетичный вид. Также на площадке разбили яркие цветники.
Отметим, что в этом году в республике запланировано преобразить 85 объектов. Среди них — 41 общественное пространство и 44 дворовые территории, расположенные в 39 городских и сельских населенных пунктах. На сегодняшний день работы по благоустройству уже завершены на 39 общественных и 16 дворовых территориях.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.