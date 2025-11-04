В селе Нившера в Коми появилось новое благоустроенное пространство

Отметим, что в этом году в республике запланировано преобразить 85 объектов. Среди них — 41 общественное пространство и 44 дворовые территории, расположенные в 39 городских и сельских населенных пунктах. На сегодняшний день работы по благоустройству уже завершены на 39 общественных и 16 дворовых территориях.