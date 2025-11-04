Ричмонд
Вековые традиции патриотизма объединяют народы России, заявил Мишутин

Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что вековые традиции патриотизма объединяют народы РФ, помогают противостоять внешним угрозам.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём народного единства… И сегодня многовековые традиции патриотизма, гражданской ответственности, любви к Отечеству объединяют народы нашей страны вокруг общих целей и задач, помогают противостоять внешним угрозам, являются основой развития и благополучия России», — говорится в телеграмме.

По словам Мишустина, 4 ноября мы отдаём дань уважения героям, одержавшим победу в 1612 году, тем, кто положил конец Смутному времени, отстоял независимость Родины, внёс вклад в укрепление российской государственности.

«Желаю вам успехов в работе, здоровья и всего наилучшего», — заключил он.