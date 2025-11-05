Ричмонд
В Новороссийске открыли «Дом дружбы»

Глава Новороссийска вручил награду участнику СВО на открытии «Дома дружбы».

В Новороссийске заработал «Дом дружбы». В День народного единства он распахнул свои двери. В ресурсном многофункциональном центре планируют проводить выставки, мастер-классы и различные акции для сохранения и развития национальных традиций народов России.

«Он станет уникальной площадкой для общей работы и местом притяжения для национально-культурных обществ. Здесь каждый сможет найти единомышленников, познакомиться с историей, традициями и обычаями народов, населяющих город-герой», — рассказал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

На торжественном открытии руководитель вручил награду бойцу СВО Лазиму Сейдилаеву. Старший прапорщик возглавляет городское лезгинское общество. Оно, как и другие некоммерческие организации, собирают гуманитарную помощь для передовой.

Кравченко отметил, что в «Доме дружбы» открыт Этнографический музей народов, которые живут в Новороссийске.