Минск украсят 28 новогодних елок

Работы по установке зеленых красавиц начались 1 ноября и завершатся с приходом первого дня зимы. Детали праздничного оформления пока держат в секрете.
«Это будет настоящим сюрпризом для жителей и гостей столицы», — рассказала Sputnik заместитель директора предприятия Марина Грицева.
В 2024 году в Минске было установлено 27 елок. В этом году столицу украсят столько же зеленых красавиц, плюс добавится еще одна новая праздничная локация на улице Чижевских, неподалеку от Лошицкого усадебно-паркового комплекса.
Некоторые минчане уже успели оценить первые результаты подготовки к главному событию года: праздничную ель уже устанавливают в Парке экстремальных видов спорта на улице Столетова, 1.
Также установку новогодней красавицы заметили и в Витебске на площади Победы.