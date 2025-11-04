Ричмонд
Минск украсят 28 новогодних елок

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Белорусскую столицу к 1 декабря украсят 28 праздничных елок, об этом корреспонденту Sputnik сообщили в государственном предприятии «Минскреклама».

Работы по установке зеленых красавиц начались 1 ноября и завершатся с приходом первого дня зимы. Детали праздничного оформления пока держат в секрете.

«Это будет настоящим сюрпризом для жителей и гостей столицы», — рассказала Sputnik заместитель директора предприятия Марина Грицева.

В 2024 году в Минске было установлено 27 елок. В этом году столицу украсят столько же зеленых красавиц, плюс добавится еще одна новая праздничная локация на улице Чижевских, неподалеку от Лошицкого усадебно-паркового комплекса.

Некоторые минчане уже успели оценить первые результаты подготовки к главному событию года: праздничную ель уже устанавливают в Парке экстремальных видов спорта на улице Столетова, 1.

Также установку новогодней красавицы заметили и в Витебске на площади Победы.