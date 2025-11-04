Ричмонд
Путин подписал закон о льготах для подростков при трудоустройстве

Путин подписал закон о резервировании отдельных профессий для подростков.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность резервирования отдельных видов профессий для нуждающихся в соцзащите несовершеннолетних.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как поясняла член социального комитета Совфеда Анастасия Жукова, согласно закону, в отношении подростков «может осуществляться резервирование отдельных видов работ или профессий для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или определение для них числа рабочих мест».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.