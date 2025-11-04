Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для получения бесплатной юридической помощи в части представительства в судах при нарушении трудовых прав граждан, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливается, что юридические бюро и адвокаты, участвующие в госсистеме бесплатной юридической помощи, будут представлять в судах интересы граждан, имеющих право на бесплатную юрпомощь, при рассмотрении исков о нарушении их трудовых прав.
Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.