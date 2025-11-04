Прокуратура организовала проверку ДТП с погибшими в Ростовской области

Прокуратура начала проверку ДТП в Волгодонском районе с участием трех автомобилей и микроавтобуса с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.
Авария случилась вечером, 3 ноября на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Здесь столкнулись три легковые машины и микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду.
В результате массового ДТП двое взрослых погибли, еще двое получили травмы. Кроме того, шестеро детей из микроавтобуса были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Серьезно пострадала 14-летняя девочка, ее направили в БСМП.
На место происшествия выезжала прокурор района Инна Архипова.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении.
