Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура организовала проверку ДТП с погибшими в Ростовской области

В донском регионе прокуратура следит за расследованием аварии с микроавтобусом, перевозившим юных хоккеистов.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура начала проверку ДТП в Волгодонском районе с участием трех автомобилей и микроавтобуса с детьми. Об этом сообщается в телеграм-канале надзорного ведомства.

Авария случилась вечером, 3 ноября на автодороге «Ростов-Семикаракорск-Волгодонск». Здесь столкнулись три легковые машины и микроавтобус, перевозивший детскую хоккейную команду.

В результате массового ДТП двое взрослых погибли, еще двое получили травмы. Кроме того, шестеро детей из микроавтобуса были доставлены в медучреждение для обследования и оказания помощи. Серьезно пострадала 14-летняя девочка, ее направили в БСМП.

На место происшествия выезжала прокурор района Инна Архипова.

— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — говорится в сообщении.

Читайте также.

Двое погибли, трое — в больнице: Под Ростовом произошла массовая авария с легковушками и микроавтобусом, который вез юных хоккеистов.