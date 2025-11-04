Путин подписал закон о формировании фонда капремонта

Предусматривается, что решения должны будут направляться владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капремонт общего имущества в таком МКД, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы, способом, позволяющим подтвердить факт получения владельцем спецсчета или региональным оператором такого решения, в том числе с использованием ГИС ЖКХ или региональной ГИС ЖКХ, при условии обеспечения размещения такого решения в системе в автоматизированном режиме.