Молдова едет на Зимнюю Олимпиаду-2026: Будем болеть за наших в биатлоне и в лыжных гонках

Молдова примет участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в двух дисциплинах — биатлоне и лыжных гонках. На соревнования в северной Италии поедут как минимум пять спортсменов.
В биатлоне страну представят четыре спортсмена: у женщин уже квалифицировалась Алина Стремоус, а Алена Макарова ещё борется за место. Среди мужчин — трое претендентов на два слота: Максим Макаров, Михаил Усов и Павел Магазеев.
В лыжных гонках первым квалифицировался Юлиан Лукин, к которому могут присоединиться другие молодые спортсмены.
