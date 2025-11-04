В Свердловской области прошла военно-тактическая игра «Высота»

Военно-тактическая игра «Высота» состоялась 23 октября в лесном массиве «Дубрава» в Свердловской области при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Слободо-Туринском муниципальном отделе управления образованием.
Мероприятие организовали по инициативе учителя физической культуры Слободо-Туринской школы № 2 Дениса Елисеева. В состязаниях приняли участие пять команд из образовательных учреждений Слободо-Туринского района — школ № 1 и № 2, а также школ из сел Храмцово, Ницинское и Краснослободское. Игра началась с торжественной церемонии поднятия государственного флага и показательного выступления команды Юнармии.
Участникам удалось пройти сложные испытания, включавшие стрельбу, сборку и разборку автомата, оказание первой помощи, отжимания и подтягивания. Все команды успешно справились с заданиями, продемонстрировав физическую подготовку, ловкость и командный дух. После завершения соревнований для всех участников был организован горячий обед, приготовленный на костре. По итогам игры третье место заняла команда Храмцовской школы, второе — команда Ницинской школы, а первое место и кубок выиграла команда Краснослободской школы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.