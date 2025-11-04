В Башкирии отремонтировали более 3 км дороги Языково — Балышлы — Чишмы

Участки дороги Языково — Балышлы — Чишмы протяженностью 3,3 км отремонтировали в Благоварском районе Башкирии в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Работы проводились на отрезках, проходящих по селу Балышлы и деревне Новый Буляк. Дорожники сделали земляное полотно, основание и покрытия из асфальтобетонной смеси. Также они укрепили обочины и нанесли разметку, установили знаки, новое барьерное ограждение.
«Дорога Языково — Балышлы — Чишмы проходит по центральным улицам села Балышлы и деревни Новый Буляк, ведет к школе, фельдшерско-акушерскому пункту, почте, МФЦ “Мои документы” и другим важным социальным объектам, находящимся в деревне Сарайлы. Благодаря капитальному ремонту обеспечили безопасный и комфортный проезд для местных жителей», — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Любовь Минакова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.