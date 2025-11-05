Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лилия Галимова показала, что такое День народного единства

Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова наглядно показала, что такое День народного единства.

Источник: Telegram-канал Лилии Галимовой

Соответствующий пост она выложила в своем Telegram-канале.

«День народного единства в одной фотографии», — пишет Галимова.

Запись в блоге она сопроводила фото, где Раис РТ Рустам Минниханов разговаривает с религиозными деятелями.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше