Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду 5 ноября

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 5 ноября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду, 5 ноября, сообщает портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября ожидается облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Небольшие дожди прогнозируются в ночное время по юго-восточной части. Ночью и утром во многих районах страны будет сгущаться туман. Синоптики объявили из-за тумана оранжевый уровень опасности.

Ветер окажется юго-западный от слабого до умеренного. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов. Днем в Беларуси синоптики обещают от +7 до +13 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».

Тем временем мы собрали скидки в универмагах Минска в ноябре 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».

А еще мы узнали, что можно и нельзя делать в день Казанской иконы Божьей Матери 4 ноября, который называют Бабья заступница.