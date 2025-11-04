Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на среду, 5 ноября, сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 5 ноября ожидается облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Небольшие дожди прогнозируются в ночное время по юго-восточной части. Ночью и утром во многих районах страны будет сгущаться туман. Синоптики объявили из-за тумана оранжевый уровень опасности.
Ветер окажется юго-западный от слабого до умеренного. В ночные часы температура воздуха составит от 0 до +6 градусов. Днем в Беларуси синоптики обещают от +7 до +13 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал прогноз погоды в Беларуси на ноябрь 2025 года: «Принесет аномальные погодные явления».
