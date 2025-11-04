В Великих Луках прошел форум «Найди себя в Псковской области»

Третий карьерный форум «Найди себя в Псковской области» собрал около 150 участников, включая представителей Белоруссии и Абхазии. Мероприятие состоялось в ходе национального проекта «Кадры», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
В этом году форум впервые прошел в Великих Луках с 31 октября по 1 ноября. Для участников подготовили панельные дискуссии, тренинги, лекции федеральных экспертов, представителей системы занятости и образования. Также на форуме состоялось «открытое собеседование». Свои умения и навыки перед работодателями и 120 зрителями продемонстрировали пять человек. Еще в программе были тренинги федерального эксперта платформы «Россия — страна возможностей» Марии Галкиной и специалистов молодежного кадрового центра по написанию резюме и профориентации. Была открыта фотовыставка «Про дело» от фотографа Натальи Ушкаловой. В экспозиции присутствовали изображения, которые объединяют искусство и производство, показывая заводы и рабочих Псковской области в необычном свете.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.