В Великих Луках прошел форум «Найди себя в Псковской области»

В этом году форум впервые прошел в Великих Луках с 31 октября по 1 ноября. Для участников подготовили панельные дискуссии, тренинги, лекции федеральных экспертов, представителей системы занятости и образования. Также на форуме состоялось «открытое собеседование». Свои умения и навыки перед работодателями и 120 зрителями продемонстрировали пять человек. Еще в программе были тренинги федерального эксперта платформы «Россия — страна возможностей» Марии Галкиной и специалистов молодежного кадрового центра по написанию резюме и профориентации. Была открыта фотовыставка «Про дело» от фотографа Натальи Ушкаловой. В экспозиции присутствовали изображения, которые объединяют искусство и производство, показывая заводы и рабочих Псковской области в необычном свете.