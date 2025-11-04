В Мурманске более 100 педагогов приняли участие в межрегиональном семинаре

Эксперты из пяти субъектов России обсудили стратегии и инструменты эффективного наставничества в сфере образования. Свой опыт представили специалисты из Мурманской и Новгородской областей, республик Хакасии и Карелии, а также Санкт-Петербурга. Открывая семинар, ректор ИРО Татьяна Ларина обозначила ключевые тренды государственной политики в сфере наставничества, подчеркнув его растущую роль в национальной системе образования. Участники обсудили инструменты повышения качества образования, в том числе реализацию национального проекта «Молодежь и дети».