В Мурманске более 100 педагогов приняли участие в межрегиональном семинаре

Более 100 педагогов обменялись лучшими практиками на межрегиональном семинаре, проведенном на площадке Института развития образования Мурманской области (ИРО). Организация подобных событий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Эксперты из пяти субъектов России обсудили стратегии и инструменты эффективного наставничества в сфере образования. Свой опыт представили специалисты из Мурманской и Новгородской областей, республик Хакасии и Карелии, а также Санкт-Петербурга. Открывая семинар, ректор ИРО Татьяна Ларина обозначила ключевые тренды государственной политики в сфере наставничества, подчеркнув его растущую роль в национальной системе образования. Участники обсудили инструменты повышения качества образования, в том числе реализацию национального проекта «Молодежь и дети».
Особый интерес вызвала презентация успешных практик Мурманской области. Специалисты из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, ЗАТО Александровск и Печенгского округа поделились несколькими кейсами. В их числе — реализация программ сопровождения молодых специалистов и организация эффективного тандема «наставник — молодой педагог».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.