В Мурманске более 100 педагогов приняли участие в межрегиональном семинаре

Преподаватели обменялись лучшими практиками.

Более 100 педагогов обменялись лучшими практиками на межрегиональном семинаре, проведенном на площадке Института развития образования Мурманской области (ИРО). Организация подобных событий соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Эксперты из пяти субъектов России обсудили стратегии и инструменты эффективного наставничества в сфере образования. Свой опыт представили специалисты из Мурманской и Новгородской областей, республик Хакасии и Карелии, а также Санкт-Петербурга. Открывая семинар, ректор ИРО Татьяна Ларина обозначила ключевые тренды государственной политики в сфере наставничества, подчеркнув его растущую роль в национальной системе образования. Участники обсудили инструменты повышения качества образования, в том числе реализацию национального проекта «Молодежь и дети».

Особый интерес вызвала презентация успешных практик Мурманской области. Специалисты из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, ЗАТО Александровск и Печенгского округа поделились несколькими кейсами. В их числе — реализация программ сопровождения молодых специалистов и организация эффективного тандема «наставник — молодой педагог».

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.