БЖД предупредила об отмене некоторых поездов из Минска. Что важно знать?

В пресс-службе Белорусской железной дороги (БЖД) предупредили: 12 и 13 числа из-за ремонта моста на перегоне «Пуховичи — Талька» поезда межрегиональных и региональных линий на участке «Минск — Гомель» будут курсировать по изменённым маршрутам, а некоторые и вовсе отменят.
Так, 12 ноября не выйдут на линию несколько популярных поездов бизнес-класса. В частности, речь идёт о составах № 708/707, 748/715, 716/739, 758/757, 755/752 (маршрут «Минск — Гомель»), а также локомотивах № 874/876 и 876/875 (маршрут «Минск — Мозырь»), и № 742/741 («Минск — Могилёв»). Владельцам билетов на эти направления стоит заранее проверить актуальную информацию о рейсах.
Чтобы компенсировать отмену поездов, БЖД пообещала организовать альтернативные маршруты. Ожидается, что между Минском и Гомелем 12 ноября будут курсировать составы № 642/641 и № 621 — оба пойдут в объезд через Жлобин, Могилёв и Оршу. Пассажирам на направлении «Минск — Могилёв» предложили поезд № 744/745, который проследует через Оршу. В маршруте «Мозырь — Минск» поезда № 876/875 и 874/873 ограничатся участком до Осиповичей. Для сообщения «Гомель — Осиповичи» дополнительно назначены рейсы №№ 885/886, 883/884, 881/882 и 887/888.
Изменения коснутся и региональных линий экономкласса. В частности, пассажирам между Талькой и Пуховичами придётся пересаживаться на автобус. Поездной билет при этом будет действовать и на автотранспорт, уточнили в БЖД. Всю актуальную информацию можно отслеживать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в приложении «БЧ. Мой поезд» и по короткому номеру 105.
Как будут ходить поезда после открытия путепровода в Минске?
С 4 ноября поезда Молодечненского направления снова будут прибывать на главный вокзал столицы. Это стало возможным после завершения капитального ремонта путепровода, соединяющего улицу Московскую и площадь Независимости, сообщили в пресс-службе БЖД.
Ранее, из-за ремонта путепровода, поезда прибывали только до остановочного пункта Минск‑Северный. Кроме того, поезда, которые временно курсировали от и до станции Институт Культуры, также возвращаются на прежний маршрут.