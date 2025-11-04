БЖД предупредила об отмене некоторых поездов из Минска. Что важно знать?

Чтобы компенсировать отмену поездов, БЖД пообещала организовать альтернативные маршруты. Ожидается, что между Минском и Гомелем 12 ноября будут курсировать составы № 642/641 и № 621 — оба пойдут в объезд через Жлобин, Могилёв и Оршу. Пассажирам на направлении «Минск — Могилёв» предложили поезд № 744/745, который проследует через Оршу. В маршруте «Мозырь — Минск» поезда № 876/875 и 874/873 ограничатся участком до Осиповичей. Для сообщения «Гомель — Осиповичи» дополнительно назначены рейсы №№ 885/886, 883/884, 881/882 и 887/888.