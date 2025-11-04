В Удмуртию поступили 24 новых школьных автобуса

Представители муниципальных образований Удмуртской Республики получили ключи от 24 новых школьных автобусов. Это вклад в создание безопасных и комфортных условий для получения образования детьми из удаленных населенных пунктов, что соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в региональном министерстве образования и науки.
В образовательные организации республики поступили автобусы различных модификаций отечественного производства: 17 ПАЗов, 6 единиц НАЗ и 1 УАЗ. Вся техника соответствует требованиям ГОСТа и оснащена современным оборудованием для безопасности: тахографами для контроля работы и отдыха водителей, навигационным оборудованием ГЛОНАСС для мониторинга движения в реальном времени, системами экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
Наибольшее количество новой техники — шесть автобусов — получил Завьяловский район. Также значительное пополнение автопарка ожидает Балезинский район — три автобуса, Алнашский и Шарканский районы — по две единицы транспорта.
Два автобуса уже направлены в Можгу. По одной единице транспорта получат Глазов и Ижевск, а также Каракулинский, Кезский, Вавожский, Игринский, Сарапульский, Увинский и Якшур-Бодьинский районы.
На сегодняшний день в Удмуртии действует более 700 школьных маршрутов, по которым ежедневно перевозят свыше 15 тыс. детей. Образовательные организации республики используют 445 школьных автобусов, 392 из которых задействованы в ежедневном подвозе учащихся. С учетом этой партии с 2018 года в Удмуртию поставлена 451 единица техники.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.