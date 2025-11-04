Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал международную выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом.
«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощён в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект — международная выставка “Россия”, — сказал Путин во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.
Он отметил, что эта выставка стала настоящим событием для миллионов людей и показала огромную палитру талантов и достижений России.
Глава государства в День народного единства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле, среди награждаемых — Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия.