Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом

Путин назвал выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал международную выставку «Россия» уникальным по масштабу и значимости проектом.

«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощён в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект — международная выставка “Россия”, — сказал Путин во время церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства РФ.

Он отметил, что эта выставка стала настоящим событием для миллионов людей и показала огромную палитру талантов и достижений России.

Глава государства в День народного единства вручает премии за укрепление народного единства и государственные награды в Кремле, среди награждаемых — Патриарх Кирилл, спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, вдова Александра Солженицына Наталия.

