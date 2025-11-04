В Самарской области отремонтировали 14 мостов

Всего до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 15 районах области в нормативное состояние приведут 19 мостов общей протяженностью почти 1265 м. Еще не завершенные объекты находятся в высокой степени готовности, часть из них введут в эксплуатацию раньше установленного срока.