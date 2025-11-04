В Самарской области отремонтировали 14 мостов

Ремонт 14 мостов общей протяженностью 762 м завершили в Самарской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Искусственные сооружения расположены в Елховском, Приволжском, Кинель-Черкасском, Шигонском, Камышлинском, Большечерниговском, Большеглушицком, Алексеевском, Похвистневском и Кошкинском районах. Большая часть из них входит в маршруты движения между сельскими населенными пунктами. Приоритет для ремонта был отдан мостам, расположенным на единственных дорогах, связывающих удаленные поселки с основными объектами инфраструктуры.
Например, уже отремонтирован самый протяженный объект нацпроекта 2025 года — мост через реку Кондурчу, расположенный на автомобильной дороге Елховка — Никитинка. Его длина составляет 116,1 м. Мост ведет в село Елховка и обеспечивает связь восточной части Елховского района с административным центром. Также в сентябре ввели в эксплуатацию переправу через реку Кутулук на автодороге Кротовка — Пустовалово — Кутулук в Кинель-Черкасском районе.
Всего до конца 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 15 районах области в нормативное состояние приведут 19 мостов общей протяженностью почти 1265 м. Еще не завершенные объекты находятся в высокой степени готовности, часть из них введут в эксплуатацию раньше установленного срока.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.