Путин рассказал о защите суверенитета России

«Этот праздник учреждён в память о подвиге нашего народа более четырёх веков назад, вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплочённость, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.