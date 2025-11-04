Ричмонд
Путин рассказал о защите суверенитета России

Путин: Россия и сегодня, как в 1612 году, защищает свой суверенитет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. РФ и сегодня, как в 1612-м году, защищает свой суверенитет, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Этот праздник учреждён в память о подвиге нашего народа более четырёх веков назад, вставшего на защиту независимости Родины. Именно его великая сплочённость, ответственность и долг перед Отечеством позволили укрепить государственные устои, отстоять священное право держаться собственных корней и нравственных опор. И сегодня, сохраняя эти традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.