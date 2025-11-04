Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема

Швыдкой: русская культура не отменяема, как и сама Россия.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Русская культура не отменяема, как русская жизнь и сама Россия, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Президент России Владимир Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023−2025 годов в Кремле в День народного единства. Швыдкой был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

«Уверен, что русская культура не отменяема, как не отменяема русская жизнь, как не отменяема Россия, у которой должно быть великое будущее», — сказал Швыдкой на награждении в Кремле.

Они подчеркнул, что результаты деятельности, которой он занимается, существуют благодаря великой русской культуре, «культуре всемирно отзывчивой, культуре, которая предъявляет миру высокие образцы гуманизма», и тем людям, которые являются друзьями России и проводниками русской культуры в мире.