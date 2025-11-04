Более 40 профтуров на предприятия провели в Сахалинской области

Кадровые центры Сахалинской области с начала года провели 44 профтура на предприятия. Это помогло людям найти работу, что соответствует целям нацпроекта «Кадры», сообщили в агентстве по труду и занятости населения региона.
В профтурах приняли участие 196 жителей области. Из них 36 трудоустроились. Безработные и ищущие работу сахалинцы и курильчане побывали на предприятиях сельского хозяйства, транспорта, пищевой промышленности, в образовательных учреждениях, организациях здравоохранения и гражданской обороны.
«Профтуры — один из самых эффективных форматов найма персонала. Кадровые центры подбирают кандидатов под требования работодателей. В результате компании получают мотивированных работников, а люди — стабильную работу и необходимые гарантии», — рассказала заместитель руководителя Агентства по труду и занятости населения Сахалинской области Наталья Ковалева.
Отметим, что в кадровых центрах «Работа России» безработным гражданам оказывают содействие в трудоустройстве и открытии собственного дела, психологическую поддержку и помощь в получении новой профессии, в том числе по нацпроекту «Кадры». Полный перечень услуг доступен на сайте trudvsem.ru.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.