Парнишка на «девятке» устроил переполох в Башкирии: он заставил гаишников гоняться за собой и поплатился за это

В ходе разбирательства выяснилось, что у парня нет водительских прав. На него составили ряд административных протоколов: за управление автомобилем без водительского удостоверения, за неуплату административных штрафов и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отправили на спецстоянку.