Парнишка на «девятке» устроил переполох в Башкирии: он заставил гаишников гоняться за собой и поплатился за это

В Башкирии 18-летний водитель без прав устроил погоню с ГАИ.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Бирске задержали 18-летнего водителя-нарушителя. Инцидент произошел вчера в ходе профилактического рейда «Трезвый водитель».

Как рассказал глава республиканской ГАИ Владимир Севастьянов, молодой человек за рулем ВАЗ-21099 проигнорировал неоднократные требования полицейских об остановке и попытался скрыться. После непродолжительного преследования с подключением второго экипажа ДПС автомобиль удалось остановить, а самого водителя — задержать.

В ходе разбирательства выяснилось, что у парня нет водительских прав. На него составили ряд административных протоколов: за управление автомобилем без водительского удостоверения, за неуплату административных штрафов и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль отправили на спецстоянку.

Как также поведал Севастьянов, молодой нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление двухколесным транспортным средством без прав и состоял на профилактическом учете.

