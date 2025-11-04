В Сысерти Свердловской области прошел школьный турнир по баскетболу

Турнир по баскетболу среди учащихся 5−6-х классов состоялся 25 октября в школе № 1 Сысерти Свердловской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации Сысертского городского округа.
В соревнованиях приняли участие пять команд из Сысерти, Арамиля и поселка Октябрьского. По итогам турнира первое место заняла команда «Арамиль», второе — «Олимп», третье — «Октябрьский». Лучшим игроком турнира был признан Арсений Кочнев из Арамиля, а победителем конкурса штрафных бросков стала Дарья Мосина из баскетбольного клуба «Олимп».
Церемонию награждения провели мастер спорта Константин Репин и старший методист-инструктор Сысертского центра развития физической культуры, спорта и туризма Андрей Мухлынин.
Подобные мероприятия укрепляют спортивные связи между населенными пунктами округа и формируют у подрастающего поколения интерес к систематическим занятиям физической культурой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.