Путин пообещал сыну бойца СВО помочь с поступлением в кадетское училище

Путин в День народного единства пообщался на Красной площади с представителями молодежных организаций, юными активистами, волонтерами и детьми участников СВО. Среди них был одиннадцатилетний мальчик Доржу-Маадыр Донгак, который рассказал президенту, что сдавал экзамены для поступления в кадетское училище, но не прошел отбор.