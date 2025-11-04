На Нижегородчине «Робототехническое многоборье» объединило более 100 детей

Финал «Робототехнического многоборья — 2025» в Нижнем Новгороде объединил более 100 школьников из 27 регионов страны. В масштабных соревнованиях, которые прошли в процессе реализации национального проекта «Молодежь и дети», участвовали талантливые дети в возрасте от 14 до 17 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В мероприятии приняли участие дети, которые увлекаются инженерией, программированием и современными технологиями. «Робототехническое многоборье» прошло на двух площадках: в средней школе деревни Анкудиновка и городском парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Участники соревновались по пяти направлениям: водная робототехника, космические технологии, сухопутная робототехника, беспилотные авиационные системы и информационная безопасность. Ребята решали инженерные и научно-технические задачи, программировали и конструировали роботов, а также работали в команде. В направлении «Космические технологии» первое место заняла команда из Омской области, второе — из Орловской области, третье — нижегородцы. Также дети прошли квест, в ходе которого познакомились с проектом сети наземных станций приема спутниковых данных «СОНИКС» и космическими аппаратами.
В направлении «Информационная безопасность» первое место заняла команда школьников из Республики Марий Эл, второе — ребята из Владимирской области, третье — дети из Донецкой Народной Республики. Школьники определяли владельца сайта с помощью специальной программы и искали информацию о человеке с помощью настраиваемых запросов через поисковые сервисы. Еще одно задание заключалось в том, чтобы обнаружить фишинговые сайты, используя возможности искусственного интеллекта и алгоритмы машинного обучения.
В направлении «Водная робототехника» победителем признана команда из Нижегородской области, второе место заняла команда из Санкт-Петербурга, третье — представители Новосибирской области. Школьники выполняли расчет мощности двигателя для преодоления гидродинамического сопротивления, а также рассчитывали параметры ультразвукового канала связи для подводного аппарата. Компетенция «Беспилотные авиационные системы» предусматривала создание 3D-модели культурного памятника или исторического здания родного города с помощью демоверсии программного обеспечения. Первыми в этом направлении стали ребята из Челябинской области, вторыми — школьники из Владимирской области, третьими — дети Тульской области.
В направлении «Сухопутная робототехника» победителями стали сразу две команды — из Югры и Иркутской области. Второе место также поделили команды из Архангельской и Тульской областей, третье — команды Московской и Свердловской областей. В ходе соревнований школьникам предлагали спроектировать и собрать робота, который смог бы неограниченно менять свои габариты, а управлять им можно было бы дистанционно.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.