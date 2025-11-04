На Нижегородчине «Робототехническое многоборье» объединило более 100 детей

В мероприятии приняли участие дети, которые увлекаются инженерией, программированием и современными технологиями. «Робототехническое многоборье» прошло на двух площадках: в средней школе деревни Анкудиновка и городском парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Участники соревновались по пяти направлениям: водная робототехника, космические технологии, сухопутная робототехника, беспилотные авиационные системы и информационная безопасность. Ребята решали инженерные и научно-технические задачи, программировали и конструировали роботов, а также работали в команде. В направлении «Космические технологии» первое место заняла команда из Омской области, второе — из Орловской области, третье — нижегородцы. Также дети прошли квест, в ходе которого познакомились с проектом сети наземных станций приема спутниковых данных «СОНИКС» и космическими аппаратами.