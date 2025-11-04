В больнице Омутнинска в Кировской области появился новый аппарат

«Наш стационар работает по десяти профилям, включая акушерство и гинекологию, хирургию, травматологию, кардиологию и неврологию. Поэтому для нас крайне важна доступность рентген-диагностики. В то же время рентген-исследования и компьютерная томография в частности востребованы и в работе амбулаторного звена. Дополнительное оснащение нашей районной больницы аппаратом КТ кратно расширяет доступность исследований пациентам как стационара, так и поликлиники, где оборудован второй кабинет КТ», — отметила Людмила Наговицына.