В больнице Омутнинска в Кировской области появился новый аппарат

Новый КТ-аппарат ввели в эксплуатацию в стационаре центральной районной больницы в городе Омутнинске в Кировской области. Закупка этого высокотехнологичного оборудования стала возможна при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Главный врач Омутнинской ЦРБ Людмила Наговицына рассказала, что новый аппарат компьютерной томографии работает круглосуточно. На нем будут проводиться экстренные обследования и осмотры пациентов стационара. В первый день работы нового аппарата на нем выполнили 27 исследований. Прибор позволяет обследовать грудную клетку, органы брюшной полости, малый таз, позвоночник, конечности, череп с головным мозгом и сосуды.
«Наш стационар работает по десяти профилям, включая акушерство и гинекологию, хирургию, травматологию, кардиологию и неврологию. Поэтому для нас крайне важна доступность рентген-диагностики. В то же время рентген-исследования и компьютерная томография в частности востребованы и в работе амбулаторного звена. Дополнительное оснащение нашей районной больницы аппаратом КТ кратно расширяет доступность исследований пациентам как стационара, так и поликлиники, где оборудован второй кабинет КТ», — отметила Людмила Наговицына.
Кабинет компьютерной томографии в поликлинике работает ежедневно, принимая пациентов из Омутнинского, а также Белохолуницкого и Афанасьевского районов. В месяц проводится свыше 400 исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.