Лидеры российского биатлона зимой приедут на чемпионат России в Удмуртию

Состязание пройдет в статусе чемпионата России и соберет на биатлонном комплексе имени генерал-майора А. М. Демидова сильнейших спортсменов страны, включая олимпийских призеров. Программа соревнований стартует 8 января традиционными индивидуальными гонками, с которых 56 лет назад начиналась «Ижевская винтовка». Спортсмены поборются не только за победу, но и за эксклюзивную сувенирную винтовку, а также уникальные призы из Удмуртии с национальным колоритом. Также 10 января впервые в рамках турнира состоится смешанная одиночная эстафета (сингл-микст). Закончат спортивную программу соревнований большие масс-старты.