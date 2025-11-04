Лидеры российского биатлона зимой приедут на чемпионат России в Удмуртию

Турнир «Ижевская винтовка» пройдет в столице Удмуртии с 8 по 11 января. Проведение чемпионата способствует популяризации биатлона, что отвечает целям государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве по физической культуре и спорту.
Состязание пройдет в статусе чемпионата России и соберет на биатлонном комплексе имени генерал-майора А. М. Демидова сильнейших спортсменов страны, включая олимпийских призеров. Программа соревнований стартует 8 января традиционными индивидуальными гонками, с которых 56 лет назад начиналась «Ижевская винтовка». Спортсмены поборются не только за победу, но и за эксклюзивную сувенирную винтовку, а также уникальные призы из Удмуртии с национальным колоритом. Также 10 января впервые в рамках турнира состоится смешанная одиночная эстафета (сингл-микст). Закончат спортивную программу соревнований большие масс-старты.
В честь Нового года на стадионе зрителей ожидают праздничная развлекательная программа с розыгрышем призов, зона фуд-корта, шатер для обогрева, дополнительные экраны для трансляции гонок. Традиционно в дни соревнований между городом и биатлонным комплексом будет курсировать бесплатный трансфер, а для автомобилистов организаторы подготовят обширную зону парковки.
Отметим, что первые розыгрыши призов пройдут еще до старта турнира — 24, 31 декабря и 7 января — среди зрителей, которые пройдут регистрацию на официальном сайте соревнований. Победители получат подарки во время проведения «Ижевской винтовки».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.