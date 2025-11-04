Более 14,5 тысячи знаков ГТО получили жители Подмосковья за 9 месяцев

Жители Московской области за девять месяцев 2025 года получили 14 507 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который поддерживается госпрограммой «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
С 1 января было присвоено 11 932 золотых, 1643 серебряных и 932 бронзовых знака. По количеству полученных наград лидерами среди городских округов стали Красногорск, Химки и Щелково. Всего в этом году участниками испытаний стали уже 39 607 жителей региона.
Напомним, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.