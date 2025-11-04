Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 14,5 тысячи знаков ГТО получили жители Подмосковья за 9 месяцев

Участниками испытаний комплекса в регионе стали уже более 39 тысяч человек.

Жители Московской области за девять месяцев 2025 года получили 14 507 знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), который поддерживается госпрограммой «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

С 1 января было присвоено 11 932 золотых, 1643 серебряных и 932 бронзовых знака. По количеству полученных наград лидерами среди городских округов стали Красногорск, Химки и Щелково. Всего в этом году участниками испытаний стали уже 39 607 жителей региона.

Напомним, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. А с 1 января 2025 года можно оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.