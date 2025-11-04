190 тысяч рублей в месяц! Аналитики назвали профессию, в которой можно зарабатывать бешеные деньги

Водители-курьеры в уфимских логистических компаниях в прошлом месяце могут зарабатывать до 190 тысяч рублей. Исследование Superjob показало сезонный рост спроса на таких специалистов на 12%, а предлагаемая зарплата увеличилась на 23%.
Согласно данным аналитиков, минимальный оклад водителя-курьера в Уфе составляет 50−55 тысяч рублей. На такую зарплату могут рассчитывать кандидаты с правами категории «B», знанием ПДД и устройства автомобиля, отличным знанием города и стажем вождения от одного года без случаев лишения прав.
Зарплата от 55 до 65 тысяч рублей предлагается соискателям с водительской медицинской справкой, навыками работы с кассовым терминалом, умением оформлять путевые листы и товаросопроводительные документы. Для этой категории требуется стаж вождения от трех лет и опыт работы курьером не менее полугода.
Доход от 65 до 95 тысяч рублей могут получать водители-курьеры со знанием делового этикета и опытом работы по специальности от одного года.
Верхняя планка в 95−190 тысяч рублей доступна специалистам с опытом большого количества успешных доставок и стажем работы водителем-курьером от двух лет.
Кстати, в Москве максимальный доход водителей-курьеров достигает 300 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — 250 тысяч рублей.
