190 тысяч рублей в месяц! Аналитики назвали профессию, в которой можно зарабатывать бешеные деньги

Зарплата от 55 до 65 тысяч рублей предлагается соискателям с водительской медицинской справкой, навыками работы с кассовым терминалом, умением оформлять путевые листы и товаросопроводительные документы. Для этой категории требуется стаж вождения от трех лет и опыт работы курьером не менее полугода.