В Братске в Иркутской области благоустроят территорию у детской библиотеки

Общественное пространство «Тараторка» обустроят весной следующего года у центральной детской модельной библиотеки имени Юрия Черных в Братске в Иркутской области, сообщили в централизованной библиотечной системе города. Ранее здание отремонтировали по нацпроекту «Культура», преемником которого с этого года стал новый национальный проект «Семья».
На территории уложат новое покрытие и газон, сделают дополнительное освещение, установят перголу с полками для буккроссинга, качели, лавочку для чтения, а также удобные столики для настольных игр и массажную дорожку.
Торжественное открытие общественного пространства запланировано в день празднования Общероссийского дня библиотек — 27 мая 2026 года. С июня по октябрь «Тараторка» станет точкой притяжения для жителей города. В этот период будет подготовлена насыщенная программа мероприятий, включая праздники, работу летнего читального зала и мастер-классы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.