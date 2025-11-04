Ростовская область оказалась в тройке лидеров по налоговым поступлениям СКЖД

Ростовская область вошла в тройку регионов, которые принесли бюджету больше всего налогов от деятельности СКЖД. Об этом сообщается на сайте компании.
В региональные и местные бюджеты по итогам работы за 9 месяцев 2025 года было перечислено более восьми миллиардов рублей. Казна Краснодарского края пополнилась на 3,7 млрд рублей, Ростовской области — на 2,9 млрд рублей, Ставропольского края — на 483 млн рублей.
Всего с января по сентябрь СКЖД перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 17 миллиардов рублей.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Бюджет Ростова-на-Дону вырос на 26 млрд: Как город увеличил доходы и на что их тратит.