День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин

«Конечно, это прежде всего, праздник граждан России, и он имеет особое значение. И не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.