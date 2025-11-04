День народного единства имеет особое значение для россиян, заявил Путин

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. День народного единства имеет для граждан России особое значение, потому что понятие единства означает сохранение суверенитета РФ, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
«Конечно, это прежде всего, праздник граждан России, и он имеет особое значение. И не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности», — сказал Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.