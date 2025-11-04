Путин рассказал о стремлении России к международному сотрудничеству

«Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы (которые объединят страны вокруг общих ценностей — ред.), потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле», — сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства нации.