Путин рассказал о стремлении России к международному сотрудничеству

Путин: Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия стремится к дружбе со всеми народами на земле.

«Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы (которые объединят страны вокруг общих ценностей — ред.), потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только с соседними, но и со всеми народами на земле», — сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства нации.