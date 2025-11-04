Концепцию событийных выходных реализуют в Гродно для привлечения туристов

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Оркестры у фонтана, концерты на балконе и ярмарка мастеров — концепцию событийных выходных реализуют в Гродно для повышения туристического интереса, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Гродненском горисполкоме.
В туристическом сезоне-2025 в Гродно не были скучными ни одни выходные. Каждый раз в завершение недели горожан и гостей радовали концерты на открытых площадках, ярмарки народных умельцев, живая музыка в центральном городском парке им. Жилибера.
Как рассказал начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк, все теплое время года по субботам реализовывалась концепция «живой улицы» на пешеходной Советской в самом сердце исторического Гродно: она наполнялась живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Классические и современные композиции, исполненные на скрипке, флейте, пианино и других инструментах, создавали уникальную атмосферу и делали вечерние прогулки особенно приятными. В концертном марафоне «Музыкальная улица» принимали участие педагоги и учащиеся школ искусств, артисты городского центра культуры, Гродненского музколледжа. Совсем рядом с Советской, у культурного центра «Фестивальный» также собирались любители музыки: здесь проходили концерты на балконе.
Творческую атмосферу дополняли выставки-продажи работ народных мастеров, которые остаются на Советской и сейчас, несмотря на похолодание.
По воскресеньям в лучших классических традициях живая оркестровая музыка звучала в парке им. Жилибера. Оркестровая площадка у большого фонтана собирала сотни слушателей. Своим творчеством покоряли гостей заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненская капелла», детские музыкальные школы искусств и военные оркестры.
Идея творческих выходных прекрасно себя зарекомендовала, отметили в горисполкоме. В новом сезоне событийные выходные станут еще более насыщенными и привлекательными.
А главным культурным событием следующего лета будет Республиканский фестиваль национальных культур, который традиционно проходит в начале июня и собирает в Гродно десятки тысяч гостей и участников. −0-