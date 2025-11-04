Концепцию событийных выходных реализуют в Гродно для привлечения туристов

Как рассказал начальник отдела культуры Гродненского горисполкома Денис Черняк, все теплое время года по субботам реализовывалась концепция «живой улицы» на пешеходной Советской в самом сердце исторического Гродно: она наполнялась живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов. Классические и современные композиции, исполненные на скрипке, флейте, пианино и других инструментах, создавали уникальную атмосферу и делали вечерние прогулки особенно приятными. В концертном марафоне «Музыкальная улица» принимали участие педагоги и учащиеся школ искусств, артисты городского центра культуры, Гродненского музколледжа. Совсем рядом с Советской, у культурного центра «Фестивальный» также собирались любители музыки: здесь проходили концерты на балконе.