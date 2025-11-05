В Петергофе завершился сезон фонтанов

Нижний парк музея-заповедника «Петергоф» украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны «Солнце» в восточной части Нижнего парка и фонтан «Тритон» у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715—1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.