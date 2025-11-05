В Петергофе завершился сезон фонтанов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя — РИА Новости. Сезон фонтанов завершился в Государственном музее-заповеднике «Петергоф», сообщил музей-заповедник.
В начале октября ГМЗ «Петергоф» сообщил, что сезон работы фонтанов продлили до 4 ноября.
«Сезон фонтанов закрыт! С 5 ноября музей-заповедник “Петергоф” полностью переходит на зимний режим работы. Теперь все парки станут бесплатными и будут открыты ежедневно», — сообщается в Telegram-канале музея-заповедника.
Нижний парк музея-заповедника «Петергоф» украшают более 150 фонтанов и каскадов, в том числе любимые детьми фонтаны-шутихи, а также открытые после реставрации в 2021 году фонтаны «Солнце» в восточной части Нижнего парка и фонтан «Тритон» у Большой Оранжереи. Самым грандиозным сооружением фонтанного ансамбля в Петергофе является Большой каскад, который строился одновременно с Нагорным дворцом в 1715—1724 годах. На сегодняшний день декоративное убранство каскада включает 225 скульптур.