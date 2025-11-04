В Гомеле 6 ноября откроют обновленный пешеходный мост через Сож

Церемония начнется в 17.30. «Это событие станет значимым шагом в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. Открытие пройдет ярко и красочно, обещая незабываемые впечатления для всех участников. В программе — захватывающий фейерверк, который озарит вечернее небо города над Сожем», — рассказали в Гомельском горисполкоме.