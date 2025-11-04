Ричмонд
В Гомеле 6 ноября откроют обновленный пешеходный мост через Сож

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 6 ноября состоится открытие долгожданного объекта — пешеходного моста по улице Баумана, сообщили БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Церемония начнется в 17.30. «Это событие станет значимым шагом в развитии инфраструктуры и улучшении качества жизни горожан. Открытие пройдет ярко и красочно, обещая незабываемые впечатления для всех участников. В программе — захватывающий фейерверк, который озарит вечернее небо города над Сожем», — рассказали в Гомельском горисполкоме.

На мосту появились архитектурные фишки — бронзовые рыси, смотровые окна, динамичная подсветка и другие интересные детали. В темное время суток подсвечиваться будет не только центральная арка, но и перила.

Пешеходный мост по улице Баумана давно считается одной из визитных карточек Гомеля. Его протяженность составляет 243 м. Мост соединяет два берега Сожа в центральном парке со стороны улицы Баумана и главным пляжем региона. -0-