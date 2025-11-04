Реабилитационный центр в Бикине Хабаровского края оптимизировал работу

Детский реабилитационный центр в городе Бикине Хабаровского края ускорил процедуру оформления пациентов, сообщили в администрации Бикинского муниципального района. Это стало возможным при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее процедура записи на реабилитацию занимала около 4,5 часа — более 80% времени уходило у сотрудников центра на неоптимизированное выполнение рутинных задач. При помощи экспертов в центре выявили и решили ряд проблем, таких как задержки при передаче документов между сотрудниками, ошибки в заполнении документации и несогласованность графика посещений. По итогам участия в проекте время оформления документов удалось сократить до 94 минут. Теперь работу выполняют 6 сотрудников вместо 21.
Замминистра экономического развития края Аркадий Протасов отметил, что в ходе проекта была внедрена электронная система записи, автоматизирована работа регистратуры, размещены дополнительные элементы навигации, созданы информационный центр для сотрудников и платформа для сбора и реализации предложений по дальнейшему улучшению процессов.
Напомним, всего в этом году в крае под руководством сотрудников регионального центра компетенций будет реализовано десять проектов по повышению производительности труда в социальных учреждениях.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.