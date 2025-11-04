Реабилитационный центр в Бикине Хабаровского края оптимизировал работу

Ранее процедура записи на реабилитацию занимала около 4,5 часа — более 80% времени уходило у сотрудников центра на неоптимизированное выполнение рутинных задач. При помощи экспертов в центре выявили и решили ряд проблем, таких как задержки при передаче документов между сотрудниками, ошибки в заполнении документации и несогласованность графика посещений. По итогам участия в проекте время оформления документов удалось сократить до 94 минут. Теперь работу выполняют 6 сотрудников вместо 21.