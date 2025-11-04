Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сгущенку и тушенку из Беларуси не пропустили в Россию

Россельхознадзор вернул в Беларусь тушенку и сгущенку.

Источник: Комсомольская правда

Сгущенку и тушенку из Беларуси не пропустили в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора в момент проведения ветеринарного контроля 871 килограмма готовой молочной и мясной продукции (речь идет про сгущенное молоко и консервы мясные из свинины) обнаружили нарушения ветеринарного законодательства России.

Удалось установить, что на перемещаемую продукцию отсутствовали сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.

«Перемещение подконтрольной госветнадзору продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь», — сообщили в Россельхознадзоре.

Россельхознадзор вернул в Беларусь тушенку и сгущенку. Фото: 178.fsvps.gov.ru.

Тем временем популярный десерт из РФ запретили продавать в Беларуси из-за кишечной палочки.

Ранее СК показал фото лжеинвестора, обманувшего десять минчан на один миллион рублей.

Кроме того, «Белпочта» обратилась к белорусам из-за выплаты пенсий перед большими выходными.