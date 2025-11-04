Сгущенку и тушенку из Беларуси не пропустили в Россию. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
На российско-белорусской границе РФ в Псковской области государственные инспекторы Управления Россельхознадзора в момент проведения ветеринарного контроля 871 килограмма готовой молочной и мясной продукции (речь идет про сгущенное молоко и консервы мясные из свинины) обнаружили нарушения ветеринарного законодательства России.
Удалось установить, что на перемещаемую продукцию отсутствовали сопроводительные документы, которые бы подтверждали безопасность, а также происхождение товара.
«Перемещение подконтрольной госветнадзору продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза. Товар возвращен в Республику Беларусь», — сообщили в Россельхознадзоре.
Россельхознадзор вернул в Беларусь тушенку и сгущенку. Фото: 178.fsvps.gov.ru.
