На форуме в Бузулуке разработали дизайн-код молодого жителя

В завершение форума прошла встреча с главой города Владимиром Песковым, на которой участники смогли представить творческие проекты. По итогам мероприятия будет создано сообщество выпускников форума и сформирована рабочая группа из активных участников для продвижения разработанных идей. Еще одна встреча, уже с представителями городских предприятий, запланирована на февраль. Она будет посвящена обсуждению перспектив профессионального роста молодежи.