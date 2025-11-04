На форуме в Бузулуке разработали дизайн-код молодого жителя

Муниципальный форум «Молодежная политика начинается с тебя» прошел в Бузулуке Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении по информационной политике городской администрации.
В мероприятии приняли участие студенты, молодые специалисты, представители молодежных некоммерческих организаций, творческих и спортивных сообществ, волонтеры в возрасте от 14 до 20 лет. В ходе деловой программы участники разработали дизайн-код молодого жителя Бузулука, отражающий запросы и интересы местной молодежи, а также подготовили концепции обновления традиционных городских мероприятий.
В завершение форума прошла встреча с главой города Владимиром Песковым, на которой участники смогли представить творческие проекты. По итогам мероприятия будет создано сообщество выпускников форума и сформирована рабочая группа из активных участников для продвижения разработанных идей. Еще одна встреча, уже с представителями городских предприятий, запланирована на февраль. Она будет посвящена обсуждению перспектив профессионального роста молодежи.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.