22-летний парень исчез по дороге в Уфу: волонтеры искали его 24 дня

В Башкирии завершились поиски 22-летнего парня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии спустя 24 дня завершились поиски пропавшего 22-летнего парня. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Молодой человек пропал 11 октября по пути из поселка Чишмы в Уфу. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив! — заявили добровольцы.

Где все это время был парень — не уточняется.

