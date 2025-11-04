22-летний парень исчез по дороге в Уфу: волонтеры искали его 24 дня

В Башкирии спустя 24 дня завершились поиски пропавшего 22-летнего парня. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Молодой человек пропал 11 октября по пути из поселка Чишмы в Уфу. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив! — заявили добровольцы.
Где все это время был парень — не уточняется.
