Для врачей и пациентов: в Беларуси проходит акция по борьбе с диабетом

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проходит республиканская акция «Здоровье на работе: победим диабет вместе». Об этом сообщила главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня во время семинара, посвященного Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября), передает корреспондент БЕЛТА.
Сколько пациентов с сахарным диабетом находятся под меднаблюдением в Беларуси, рассказала эндокринолог.
Семинар прошел в городском Центре здоровья для врачей по медицинской профилактике. «В последние три года лозунг ВОЗ и диабетической ассоциации звучит как “Диабет и благополучие”. В этом году акцент сделан на теме диабета в контексте рабочего места. В связи с этим было решено организовать республиканскую акцию. Мировая тенденция показывает, что 7 из 10 пациентов, живущих с диабетом, находятся в трудоспособном возрасте. При этом 3 из 4 людей, живущих с диабетом, испытывают тревогу, депрессию из-за этого заболевания, а 4 из 5 столкнулись с выгоранием. Именно поэтому и работодатели, и коллеги должны обратить внимание на создание условий труда, при которых люди с диабетом могут сохранять свое здоровье, активность и эффективно получать своевременную поддержку и помощь от коллег», — проинформировала Елена Юреня.
В рамках акции в Минске предусмотрены два вида активностей: для врачей-специалистов и для пациентов. «Для врачей-специалистов 5 ноября пройдет республиканский семинар с международным участием на базе БГМУ, а 28 ноября мы проведем городской научно-практический семинар, посвященный междисциплинарному подходу в лечении пациентов с диабетический ретинопатией. Основными уязвимыми органами при диабете являются глаза, почки и стопы. Поэтому мы постарались охватить все эти аспекты у людей трудоспособного возраста. Для пациентов 14 ноября проведем день открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом, на базе Минского городского клинического эндокринологического центра. Предусмотрены также три активности. Первая — лекция “Диабет — баланс комфорта и здоровья”, специалисты расскажут, как жить с диабетом, на что обращать внимание. Также мы организуем два мастер-класса по уходу за ногами и по введению инсулина при помощи шприц-ручки, потому что в этом году все пациенты с диабетом перешли на картриджные формы инсулина», — отметила главврач.
Дополнительная информация по мероприятиям республиканской акции будет доступна в поликлиниках города.