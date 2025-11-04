Для врачей и пациентов: в Беларуси проходит акция по борьбе с диабетом

В рамках акции в Минске предусмотрены два вида активностей: для врачей-специалистов и для пациентов. «Для врачей-специалистов 5 ноября пройдет республиканский семинар с международным участием на базе БГМУ, а 28 ноября мы проведем городской научно-практический семинар, посвященный междисциплинарному подходу в лечении пациентов с диабетический ретинопатией. Основными уязвимыми органами при диабете являются глаза, почки и стопы. Поэтому мы постарались охватить все эти аспекты у людей трудоспособного возраста. Для пациентов 14 ноября проведем день открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с диабетом, на базе Минского городского клинического эндокринологического центра. Предусмотрены также три активности. Первая — лекция “Диабет — баланс комфорта и здоровья”, специалисты расскажут, как жить с диабетом, на что обращать внимание. Также мы организуем два мастер-класса по уходу за ногами и по введению инсулина при помощи шприц-ручки, потому что в этом году все пациенты с диабетом перешли на картриджные формы инсулина», — отметила главврач.