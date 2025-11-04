В подмосковных Люберцах отремонтируют детскую школу искусств

Детскую школу искусств № 3 отремонтируют в поселке ВУГИ города Люберцы в ходе реализации нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«В подмосковном поселке ВУГИ городского округа Люберцы строители приступили к капитальному ремонту детской школы искусств № 3. В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы», — отметили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
В здании площадью 637 кв. м проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустроят входные группы, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехнику, окна и двери. Кроме того, для школы закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.
Обновленное учреждение планируют открыть в следующем году. Отметим, всего в регионе на 2025−2026 годы запланирован ремонт 14 детских школ искусств.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.