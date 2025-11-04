«Белорусам нравится смотреть истории о любви». Посол Пакистана о выборе фильма для «Лістапада»

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самый популярный пакистанский фильм года «Гуру любви» представили в кинотеатре «Победа» в День пакистанской кинематографии, который прошел в ходе Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», передает корреспондент БЕЛТА.
«На самом деле у наших стран много общего. Люди в Беларуси очень чувствительны, восприимчивы и им нравится смотреть истории о любви. Это именно те качества, которые отражают и наши характерные черты. Мы стараемся всегда показывать фильмы о любви, потому что Пакистан — это очень любящая нация», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистана в Республике Беларусь Айджаз Мухаммад.
По его словам, этот «Лістапад» стал для Пакистана третьим. На нем зрители познакомятся с романтической комедией режиссера Надима Байга, вышедшей в 2025 году. Главные роли в ней исполнили Хумаюн Саид и Махира Хан. Это история амбициозного архитектора Софии, чья жизнь неожиданно меняется, когда новая любовь ставит под сомнение ее тщательно спланированное будущее и ожидания семьи, придерживающейся строгих традиций и рамок. В фильме можно увидеть, как семейные традиции адаптируются в новых реалиях. Большая часть кинокартины снималась в Лондоне, потому что там проживает главная героиня, но в фильме будет показано много природы и видов Пакистана. Также зрители познакомятся увидят огромное количество пакистанских традиций, танцев, национальных костюмов.
Айджаз Мухаммад подчеркнул, что современный пакистанский кинематограф направлен в первую очередь на молодую аудиторию. У Пакистана очень большая диаспора — около 11 млн людей проживает за границей, и среди этого населения очень популярен жанр романтической комедии. За последние 80 лет было снято примерно более 14 тыс. фильмов на урду, а также на различных диалектах. Огромное количество кинолент получали международные награды.
Первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин отметил, что это мероприятие поможет еще лучше сблизить культуры наших стран. «Через экран мы открываем друг другу миры, узнаем больше о традициях и ценностях, в повседневной жизни учимся слышать и понимать друг друга. Пакистанские режиссеры и актеры вносят самобытный и выразительный вклад в палитру фестиваля. Мы рады, что в этом году зрители Беларуси смогут прикоснуться к выдающимся произведениям пакистанского кино», — подытожил он. -0-