«Белорусам нравится смотреть истории о любви». Посол Пакистана о выборе фильма для «Лістапада»

По его словам, этот «Лістапад» стал для Пакистана третьим. На нем зрители познакомятся с романтической комедией режиссера Надима Байга, вышедшей в 2025 году. Главные роли в ней исполнили Хумаюн Саид и Махира Хан. Это история амбициозного архитектора Софии, чья жизнь неожиданно меняется, когда новая любовь ставит под сомнение ее тщательно спланированное будущее и ожидания семьи, придерживающейся строгих традиций и рамок. В фильме можно увидеть, как семейные традиции адаптируются в новых реалиях. Большая часть кинокартины снималась в Лондоне, потому что там проживает главная героиня, но в фильме будет показано много природы и видов Пакистана. Также зрители познакомятся увидят огромное количество пакистанских традиций, танцев, национальных костюмов.