Трансгендер* ножницами порезал украинcкого уклониста в Таиланде

В таиландском городе Паттайя 40-летний трансгендер* ударил 38-летнего украинца в спину ножницами. Прибывшие на место происшествия полицейские и врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и госпитализировали его. Об этом в субботу, 1 ноября, сообщил портал The Pattaya News.
Офицеры обнаружили подозреваемую на втором этаже отеля, где произошло нападение. В тот момент гражданка Филиппин находилась в состоянии шока и призналась в содеянном. Позднее правоохранители выяснили, что причиной удара стал спор из-за спрея от комаров, который украинец в порыве гнева распылил в сторону трансгендера*.
Сейчас нападавшего задержали, полиция ждет официального заявления на покушение со стороны туриста, передает портал.
При этом, по данным Telegram-канала Mash, участники конфликта были возлюбленными, а украинец уехал в Юго-Восточную Азию из-за нежелания воевать.
2 июня на пляжной улице Паттайи правоохранители Таиланда нашли 54-летнего жителя Шри-Ланки по имени Сепал с окровавленной головой. Позднее выяснилось, что 29-летний трансгендер* Минтран Буран несколько раз ударил мужчину по голове туфлями на высоком каблуке из-за его попытки узнать ее биологический пол.
