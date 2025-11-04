Трансгендер* ножницами порезал украинcкого уклониста в Таиланде

Офицеры обнаружили подозреваемую на втором этаже отеля, где произошло нападение. В тот момент гражданка Филиппин находилась в состоянии шока и призналась в содеянном. Позднее правоохранители выяснили, что причиной удара стал спор из-за спрея от комаров, который украинец в порыве гнева распылил в сторону трансгендера*.