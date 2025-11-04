Роналду рассказал о скором завершении карьеры

Криштиану Роналду рассказал о планах завершить футбольную карьеру. В интервью Пирсу Моргану на YouTube-канале спортсмен признался, что морально готовится к этому моменту уже много лет.
«Скоро я завершу карьеру. Но думаю, что я буду готов. Да, будет тяжело и нелегко. Буду ли я плакать? Да. Это будет очень сложно, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет», — сказал Роналду.
В прошлом сезоне форвард забил 35 голов и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за «Аль-Наср». Сейчас команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти играх.
Роналду играет за саудовский клуб с января 2023 года. Он переехал в страну вместе с семьёй, и власти позволили ему жить с матерью его детей, несмотря на строгие законы, запрещающие совместное проживание вне брака. Сейчас спортсмену 40 лет.
Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.