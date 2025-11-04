Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду рассказал о скором завершении карьеры

Криштиану Роналду рассказал о планах завершить футбольную карьеру.

Криштиану Роналду рассказал о планах завершить футбольную карьеру. В интервью Пирсу Моргану на YouTube-канале спортсмен признался, что морально готовится к этому моменту уже много лет.

«Скоро я завершу карьеру. Но думаю, что я буду готов. Да, будет тяжело и нелегко. Буду ли я плакать? Да. Это будет очень сложно, но я готовился к своему будущему с 25, 26, 27 лет», — сказал Роналду.

В прошлом сезоне форвард забил 35 голов и сделал четыре результативные передачи в 41 матче за «Аль-Наср». Сейчас команда лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 15 очков в пяти играх.

Роналду играет за саудовский клуб с января 2023 года. Он переехал в страну вместе с семьёй, и власти позволили ему жить с матерью его детей, несмотря на строгие законы, запрещающие совместное проживание вне брака. Сейчас спортсмену 40 лет.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.