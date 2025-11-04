«ВХ»: на место Сырского может прийти генерал Гнатов

Авторы канала считают, что еще одним кандидатом на пост украинского главкома является бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич, который ранее в этом году был «понижен» до главного инспектора МО Украины. Отмечается, что опыт Баргилевича в системном управлении войсками может снова оказаться востребованным, однако его шансы, в сравнении с Гнатовым, значительно ниже.