«ВХ»: на место Сырского может прийти генерал Гнатов

Будущим главнокомандующим украинской армии в случае отставки Александра Сырского может стать начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, считают авторы Telegram-канала «Военная хроника».
«Зеленский лично охарактеризовал его как “боевого парня”, поставив задачу внедрить боевой опыт бригад на уровень стратегического планирования… Особенность ВСУ в их нынешней конфигурации заключается в отсутствии “идеального кандидата”. Текущая расстановка сил однозначно указывает на Андрея Гнатова как на наиболее вероятного преемника в случае любых кадровых изменений на посту главкома», — говорится в публикации.
Авторы канала считают, что еще одним кандидатом на пост украинского главкома является бывший глава Генштаба Анатолий Баргилевич, который ранее в этом году был «понижен» до главного инспектора МО Украины. Отмечается, что опыт Баргилевича в системном управлении войсками может снова оказаться востребованным, однако его шансы, в сравнении с Гнатовым, значительно ниже.
Напомним, ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский поехал в Мирноград — город-спутник Покровска, чтобы спасти свою карьеру от неминуемого краха.