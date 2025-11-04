Владимиру Путину показали историческое Знамя Победы на выставке в «Манеже»

Президент России Владимир Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», где ему показали историческое Знамя Победы, которое было поднято над Рейхстагом в 1945 году, а также другие экспонаты, связанные с ВОВ.
Путин прибыл на выставку в сопровождении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Во время открытия президент назвал международную выставку «Россия» уникальным проектом по масштабу и значению. Путин подчеркнул, что благодаря усилиям авторов Натальи Виртуозовой, Павлу Дорошенко и Алексею Жарич, был реализован уникальный по масштабу проект.
Также президент отметил, что выставка стала значимым событием для миллионов людей и показала палитру достижений и талантов России.
Ранее сообщалось, что в Екатерининском зале Кремля президент России провёл церемонию вручения премий за укрепление народного единства и государственных наград.