В Екатеринбурге прошел финал фестиваля молодежной журналистики «Таймкод»

Фестиваль стал крупнейшим медиафорумом для молодых журналистов, где участники смогли пообщаться с ведущими экспертами в области медиа, сформировать команды и разработать проектные идеи. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек в возрасте от 12 до 23 лет из 100 городов России.