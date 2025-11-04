В Екатеринбурге прошел финал фестиваля молодежной журналистики «Таймкод»

Финал XV сезона Всероссийского фестиваля молодежной журналистики «Таймкод» прошел с 22 по 25 октября в Екатеринбурге. Мероприятие было организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в городском Дворце молодежи.
Фестиваль стал крупнейшим медиафорумом для молодых журналистов, где участники смогли пообщаться с ведущими экспертами в области медиа, сформировать команды и разработать проектные идеи. Всего в мероприятии приняли участие около 500 человек в возрасте от 12 до 23 лет из 100 городов России.
На фестивале выступили 15 спикеров, включая исследователя уличного искусства Алексея Шахова и документалиста Киру Альтман. Участники посещали мастер-классы по созданию текстов и видео, репортажной съемке и визуальному стилю. Особое внимание было уделено конкурсной программе, на которую в этом году поступило более 800 работ в номинациях «Видеорепортаж», «Фоторепортаж», «Мультимедийный проект» и других.
Гран-при фестиваля получил медиапроект студентов Новосибирского государственного университета «Окутанные темнотой», посвященный жизни незрячих людей.
«Наш фестиваль — проект масштабный и потому многослойный. За каждый уровень, за каждую часть, каждый нюанс отвечает конкретный человек. В 2025 году “Таймкод” прошел отлично, и это показатель того, что команда работает на полную мощь», — поделилась руководитель организационного комитета фестиваля Ирина Росинская.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.